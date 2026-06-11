Комитет Рады согласовал новые правила для электросамокатов: что планируется изменить

11 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять законопроект № 3023 о легких персональных электрических транспортных средствах. Документ предусматривает определение прав и обязанностей пользователей электросамокатов, моноколес и других подобных средств передвижения.

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О решении комитета сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он написал, что профильный комитет поддержал законопроект и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой.

По его словам, законопроект должен урегулировать вопросы использования легких персональных электрических транспортных средств и определить основные правила для их пользователей.

В настоящее время такие транспортные средства активно используются в городах Украины, однако действующее законодательство не содержит четких норм относительно их статуса и ответственности пользователей на дороге.

Какие изменения предлагаются

Законопроект предусматривает официальное признание пользователей персонального легкого электротранспорта участниками дорожного движения. Для них планируется установить базовые правила поведения на дорогах, а также определить права и обязанности при передвижении.

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и других подобных средствах, популярность которых существенно возросла в последние годы. В то же время законодательного регулирования этой сферы до сих пор не было.

После принятия закона планируется внести изменения в Правила дорожного движения. Именно там должны быть подробно прописаны дополнительные требования и порядок пользования легким персональным электротранспортом.

Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта №3023 в Верховной Раде Украины. После голосования в парламенте станет ясно, вступят ли новые правила в силу и в каком виде они будут введены.

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