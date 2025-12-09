1. Начнем с конца, то есть конца России.

Итак, свершилось: Китай стал наконец главным поставщиком пива в мордор, обойдя Германию!!!

Чтобы понимать,на какую огромную ментально-мировоззренческую жертву пошел мордорской народ, надо четко осознавать, что такое китайское пиво.

Дело в том, что пить его невозможно: оно мерзкое. Называть эту гадкую бурду пивом - издевательство над пивом, а называть китайское пиво бурдой - издевательство над бурдой.

И они на ЭТО массово перешли! Это полная потеря национального сознания и идентичности - так называемого "русского народа" больше не существует: есть лишь китайцы с нетипично широкими для стандартных китайцев глазами.

Это не просто точка невозврата, это точка окончательная. Россия закончилась, Украина воюет с китайцами.

2. А теперь - о "коллективном Ермаке" у Трампа.

По данным издания Politiko, принятие решений в президентской команде отличается необычно малым количеством участников.

В соответствующий круг входят: давний бизнес-партнер Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр войны Пит Хегсет руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и зять Трампа Джаред Кушнер.

Именно они получают доступ к президенту без посредников и могут участвовать в любых обсуждениях в любой момент.

Так вот, американский аналог Ермака это, разумеется, первый из этого списка, а также, понятно, оба последних.