'Когда Россия прекратит убивать?': в ЕС резко отреагировали на обстрел Яровой

Российские войска днем 9 сентября осуществили удар по гражданскому населению в поселке Яровая Донецкой области. Глава Европейского совета Антониу Кошта резко отреагировал на жесткую атаку РФ.

В ответ на гибель более 20 гражданских от удара оккупантов европейский дипломат задал три вопроса. Соответствующее сообщение Кошта сделал в соцсети Х.

"Имеет ли это ввиду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, которые уже согласился президент Зеленский?" – написал Антониу Кошта.

Этот комментарий председателя Евросовета появился в ответ на пост президента Владимира Зеленского, в котором он призвал мировое сообщество – в частности, США, европейские государства и страны "Большой двадцатки" – отреагировать на очередную атаку России против мирных жителей Украины.

Что известно

Российские войска 9 сентября сбросили авиабомбу на поселок Яровая, что в Донецкой области. Удар пришелся на момент, когда местным жителям выдавали пенсии. В результате жесткой атаки погибло много людей. Также повреждены расположенные рядом здания, а также автомобиль "Укрпочты".

Глава Лиманской ГВА Александр Журавлев в комментарии"Суспільному" сообщил, что количество жертв возросло до 23 человек. Также известно о 18 раненых, трое из которых в критическом состоянии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку оккупантов на поселок Яровая "откровенно зверским ударом". Украинский лидер призвал международных партнеров к "сильным действиям, чтобы Россия перестала нести смерть". По словам Зеленского, такие удары России не должны остаться без должной реакции мира.

"Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", – пишет президент в Telegram.

По данным ОГП, предварительно, российские военные сбросили авиабомбу на с. Яровая, когда возле мобильного пункта почтового перевозчика гражданские получали пенсионные выплаты.

На месте атаки продолжаются следственные действия, количество жертв и пострадавших может меняться.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 7 сентября, российские войска ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Среди погибших трехмесячный ребенок.

