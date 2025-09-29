'Ключевой вопрос – объемы производства': Зеленский провел технологическую Ставку с производителями украинского дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проведенной им технологической Ставке верховного главнокомандующего. На ней присутствовали производители нашего дальнобойного оружия, а ключевым вопросом встречи были объемы производства вооружения.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 29 сентября. Он сообщил, что были определенные различия в оценках нашего потенциала производства, а именно реальной способности компаний.

"Вчера я подробно общался с производителями, сегодня были все, кто отвечает со стороны государства за контракты и финансирование. Надо производить максимум, и наши украинские производственные возможности еще далеки от заполнения", – отметил президент.

Он сообщил, что Украина направляет финансирование так, чтобы каждая компания, которая может дать качественный результат, получила заказ и могла его полностью реализовать. Партнеры также помогают нам с финансами, особенно – на дроны, и это ощутимо.

Задачей Министерства обороны и всех привлеченных институций является обеспечение производителей таким количеством заказов, которое они могут реально выполнить.

"Министерство обороны и другие чиновники, наши Силы обороны и безопасности Украины, а также все основные компании – производители украинских дронов и ракет были сегодня в разговоре. И именно такой формат работает лучше – когда все в одном разговоре, все привлечены к подготовке решений, кого это действительно касается, все имеют возможность донести реальную информацию и не имеют возможности солгать", – рассказал гарант о Ставке.

Потребности Украины и экспорт оружия

Сегодня на Ставке были доклады по дальнобойным потребностям Украины как в ближайшее время, так и до конца года, и более долгосрочно.

"Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены", – отметил Зеленский.

Работа продолжается и в вопросе контролируемого экспорта нашего оружия, а именно некоторых видов, которые у нас в профиците. Это может дать Украине дополнительные финансы на производство дефицитных вещей, которые очень нужны сейчас на фронте, и тех, которые лучше всего показали себя в ударах вглубь российской территории.

"Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток, и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", – сообщил глава государства.

Ситуация на фронте

Отдельно Зеленский говорил с военными по оперативной ситуации, в частности, докладывал главком ВСУ Александр Сырский. Добропольская контрнаступательная операция на данный момент продолжается. На начало сегодняшних суток нашим Силам обороны удалось освободить уже более 174 квадратных километров, более 194 километров были зачищены от российских диверсантов. Российские потери только в рамках этой операции составили почти 3200 солдат, из них большинство – безвозвратные.

Были также доклады по ситуации в Купянске, в приграничье Харьковщины, по районам на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.

"И непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все необходимое для защиты позиций. Спасибо вам за это", – отметил гарант.

Он также отметил наших воинов, которые сбили FPV-дроном российский военный вертолет.

"Многих украинцев этот результат вдохновил. Расчет FPV-батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады – спасибо вам, парни!" – поблагодарил президент.

Варшавский форум по безопасности

В его работе Зеленский принял участие в формате онлайн, и она, по словам гаранта, была довольно продуктивной. Он отметил, что в Европе вызовы являются общими для всех, поэтому на них надо совместно реагировать.

Важны санкции против России – Украина ожидает 19-й пакет ограничений. Также нужна поддержка для нашей защиты и создание совместных инструментов защиты – нужна совместная защита Европы на восточном фланге от российских дронов и ракет.

"Значительной поддержкой может быть и ограничение российской деструктивной деятельности на море: если действительно танкеры, которые использует Россия, также используются для запуска дронов, которые беспокоят Европу, тогда точно актуально закрытие для этих танкеров движения и Балтийским, и другими морями. Важно действовать сильно. Россия другого не понимает. Россияне должны знать, где границы и где граница. Спасибо всем, кто нам помогает!" – сказал глава государства.

