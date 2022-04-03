Кличко получил премию по правам человека и демократии, которую ему присудила Консервативная партия Норвегии

Мэр Киева Виталий Кличко получил премию имени Сюр Линденбракке по правам человека и демократии, которую ему присудила Консервативная партия Норвегии. Кличко записал видеообращение, обнародованное на торжественном собрании партии, где объявляли о присуждении премии. Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья! Поблагодарил Консервативной партии Норвегии за присуждение мне премии имени Сюр Линденбракке в области прав человека и демократии. И подчеркнул, что Украина продолжает героически бороться не только за свою землю и за свою независимость, но и за мир, свободу и демократию в Европе", – написал Виталий Кличко.