Кличко на встрече с Блинкеном: страна-террорист Россия должна быть наказана, военные преступники – привлечены, наконец, к ответственности

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с государственным секретарем Энтони Блинкеном. В ходе разговора Кличко отметил необходимость привлечения России к ответственности за ее преступления в Украине.

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РФ не собирается останавливаться и продолжает убивать мирных украинцев. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Страна-террорист должна быть наказана, военные преступники - привлечены, наконец, к ответственности! Потому что Россия не собирается останавливаться. И продолжает убивать мирных украинцев, в том числе женщин и детей. Целенаправленно бомбит жилые дома, совершает геноцид украинского народа. И чем быстрее цивилизован, демократический мир поможет Украине остановить варваров, тем быстрее будет мир и стабильность в Европе", – отметил Кличко во время встречи с Блинкеном в первый день саммита городов Северной и Южной Америки в Денвере.

"В этот критический момент помощь партнеров должна быть усилена. И вооруженная, и экономическая", - написал мэр Киева в телеграмм-канале в 28 апреля.