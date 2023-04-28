Кличко на саммите городов Северной и Южной Америки обсудил помощь в восстановлении, которую могут предоставить украинским городам. Фото

На саммите городов Северной и Южной Америки, который начался в Денвере, одним из ключевых вопросов, стоящих на повестке дня, является поддержка Украины. В частности, обсуждают помощь в восстановлении, которую могут предоставить города разных стран украинским городам. Само местное самоуправление, его развитие и сотрудничество городов является идеей этого саммита, который проходит впервые. Проводят его по инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Около 2 тысяч мэров городов и представителей местного самоуправления из 35 стран принимают участие в саммите. И обсуждают эффективное сотрудничество, взаимопомощь, развитие местного самоуправления", – отметил мэр Киева.

"С Ниной Хачигьян, специальным представителем Госдепартамента США по дипломатии городов и штатов, общались на главной площадке саммита о роли городов в глобальном лидерстве и местном самоуправлении как основе демократии. С заместителем Госсекретаря США по экономическому росту, энергетике и охране окружающей среды Хосе Фернандесом , вместе с мэрами 4 украинских городов, обсуждали предстоящее восстановление украинских городов, реформы, которые нужно воплощать сегодня, даже в условиях войны", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что также состоится встреча с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, мэрами нескольких американских городов.