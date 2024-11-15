KJF-2024: военный аналитик Кофман назвал три больших вопроса по гарантиям безопасности для Украины

Гарантии безопасности, которые необходимо предоставить Украине, могут иметь вид "долговой расписки" о том, что как только будет достигнуто прекращение огня или перемирия и будет делимитирована граница, страна сможет стать членом НАТО.

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Такое мнение высказал во время выступления на пятом Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне известный американский военный аналитик, директор Программы исследования России в исследовательской организации CNA и старший научный сотрудник в аналитическом центре CNAS (Центр новой американской безопасности) Майкл Кофман.

Для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, по мнению военного аналитика, Украине необходима стабилизация линии фронта и расширение возможностей для нанесения ударов.

Говоря о гарантиях безопасности, Кофман считает, что необходимо найти ответы на три больших вопроса: на какую часть Украины они распространяются; когда эти обязательства становятся реальными; как будут реализованы, то есть кто конкретно обеспечит их выполнение.

"Соединенные Штаты, скорее всего, будут обращаться к европейцам с просьбой сыграть большую роль в обеспечении этих гарантий", – предполагает аналитик.

Кофман уверен, что членство Украины в НАТО способно остановить Россию от начала новой войны в будущем.

"Единственной альтернативой, которую можно предположить, является двусторонняя гарантия безопасности со стороны Соединенных Штатов за пределами НАТО. Гарантия безопасности со стороны НАТО имеет смысл только тогда, когда Соединенные Штаты намерены защищать Украину от России. Таким образом, когда мы говорим о гарантиях безопасности, то ли в рамках НАТО, то ли вне рамок НАТО, ключевой составляющей являются Соединенные Штаты", – резюмировал он.

Kyiv Jewish Forum, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, в этом году посвящен вопросам противостояния, которые образуют Россия, Иран и Северная Корея.

Медиапартнеры KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.