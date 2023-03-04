Официальный Пекин разозлился на Россию из-за утечки о переговорах по поставкам оружия – The Economist

Власти Китая разозлились на Россию из-за утечки информации о переговорах по поставкам оружия. В КНР не хотели, чтобы эта информация вошла в публичное пространство.

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Об этом пишет The Economist. Отмечается, что китайское оружие может возродить провалившуюся войну России, которое официальный Пекин очень осторожно передавал РФ в течение десятилетий.

В частности, по средним показателям, в период с 2001 по 2010 год Китай отправлял РФ оружия на сумму 2 миллиарда долларов ежегодно. А в 2015 году была заключена такая сделка на сумму 7 миллиардов долларов.

Теперь, когда Россия потеряла более 9400 единиц техники, в том числе более 1500 танков на войне в Украине и ей катастрофически не хватает боеприпасов, Китай засомневался в том, поставлять ли стране-агрессоре оружие даже несмотря на то, что это может изменить ход войны.

СМИ пишет, что Россия неоднократно просила у Китая оружие после вторжения в Украину. И он неоднократно возражал, отправляя только нелетальную помощь – каски и детали самолетов.

Но 23 февраля немецкий журнал Der Spiegel заявил, что российские вооруженные силы ведут переговоры с китайской фирмой Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 боевых беспилотников, которые РФ использовала как на передовой, так для регулярных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

После этого появились сообщения о том, что Китай рассматривает возможность отправки самого смертоносного оружия войны.

Однако теперь, по словам европейского чиновника, Китай зол на Кремль из-за того, что Америка подхватила и предала огласке обсуждение продажи оружия. Он хотел, чтобы любая поддержка оставалась в секрете, потому что понимает, что поддержка российской кампании подорвет его претензии на роль нейтрального посредника.

Кроме того, это еще больше отравит отношения с Америкой и спровоцирует негативную реакцию в Европе.

В связи с этим, один из китайских дипломатов заявил, что Китай не будет поставлять оружие России.

"Я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по поставке оружия России. Если весной или летом положение России на поле боя будет выглядеть безнадежным – когда Украина надеется начать наступление, – эта сдержанность подвергнется сильному давлению", – прокомментировал это заявление президент США Джо Байден.

Отметим, 24 февраля в Китае обнародовали свой " мирный план" окончания войны, которую страна-агрессор Россия начала против Украины год назад. В нем содержатся 12 пунктов. В частности, там считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

При этом "мирный план" Пекина стал большим разочарованием для российских элит, особенно три его пункта. От своего главного стратегического партнера россияне ожидали иного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предписывает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX века.

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