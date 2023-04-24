Китайский посол во Франции разозлил Борреля заявлениями об СССР и Крыме

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель раскритиковал скандальное заявление посла Китая во Франции Лу Шайе, подвергшего сомнению суверенность государств, возникших на руинах СССР. По его словам, такие высказывания являются неприемлемыми.

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Об этом Боррель написал на своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 23 апреля. Глава европейской дипломатии выразил надежду, что официальная позиция КНР противоположна.

"Европейский союз может только предположить, что эти заявления не являются официальной политикой Китая", – написал дипломат.

Напомним, что посол КНР во Франции подверг сомнению суверенность государств, возникших на руинах СССР после краха империи. Очевидно, что суверенной он считает только Россию, всем остальным государствам постсоветского пространства посол КНР фактически отказывает в праве на существование.

Кроме того, китайский дипломат в этом интервью отметился скандальным заявлением о "неоднозначности" ответа на вопрос о принадлежности оккупированного Россией украинского Крыма. Лу Шайе выдал будто бы в этом случае все зависит от того, "с какой точки зрения воспринимать проблему", и что "все не так просто", а полуостров "сначала был российским".

В ответ на скандальные высказывания официального представителя Китая посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе явно имеет проблемы с географией и напомнил, что такие заявления противоречат официальной позиции КНР.

Такие заявления китайского дипломата также раскритиковали в Эстонии, Литве и Латвии.

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