'Китай является инструментом в руках Путина': Зеленский в Сингапуре раскритиковал позицию Пекина

Президент Владимир Зеленский назвал Китай инструментом в руках российского диктатора Путина, который ведет войну против Украины. По его словам, Пекин работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на Саммит мира.

Об этом украинский лидер сказал на полях Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который 2 июня проходит в Сингапуре. Его слова процитировали СМИ.

Известно, что в ныне намерение принять участие в Саммите мира в Швейцарии, который стартует 15 июня, подтвердили делегации из 106 стран. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

Несколько дней назад Китай подтвердил, что не будет участвовать в конференции. Там заявили, мол, его проведение "не отвечает требованиям" Пекина, который считает, что на мероприятии должен присутствовать и представитель государства-террориста РФ.

"Можно не помогать Украине и цивилизованному миру закончить войну. Но мне кажется, что срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда – это уж точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", – отреагировал Зеленский.

Во время своего выступления он рассказал, что сегодня представители страны-агрессора ездят по многим государствам мира и угрожают им, например, блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику. Или же Кремль просто давит на другие правительства, чтобы они не были на саммите, где будет представлена украинская Формула мира.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже заявил, что сотрудничеством с Россией Китай разжигает войну в Европе. Он предупредил, что за такую позицию Пекину грозит потеря отношений с западными странами.

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