"Крупные страны должны подавать пример": Китай призвал сохранить действующий мировой порядок под эгидой ООН

Официальный Пекин выступает за сохранение нынешнего мирового порядка и международной системы, "в центре которой находится ООН". Особую ответственность "за поддержание мира и безопасности" должны нести великие державы.

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Об этом заявил Хань Чжэн, заместитель лидера КНР, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Его цитирует "Укринформ".

"Необходимо сохранить мировой порядок, основанный на международном праве, сформировавшемся после Второй мировой войны, и международную систему, в центре которой находится Организация Объединенных Наций", – сказал представитель китайских властей.

Он утверждает, что Китай якобы выступает против "менталитета холодной войны" и блоковой конфронтации. Вместо этого необходимо урегулировать споры с помощью дипломатии и не прибегать к односторонним военным действиям, нарушающим Устав ООН и осуществляемым без одобрения Совбеза.

"Мир хочет мира, а не войны", – подчеркнул Хань Чжэн.

Он обратил внимание на особое значение позиции больших стран. По словам чиновника, "именно они должны быть лидерами и подавать пример в соблюдении верховенства права и международных норм".

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Российской Федерацией и Китаем.

– 24 сентября Трамп лично встретил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для лидера КНР устроили торжественную церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран.

– Известно, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также они поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели и договорились развивать "конструктивные и стабильные" отношения США и Китая.

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