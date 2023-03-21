Визит Си Цзиньпина в Москву обеспечивает 'дипломатическое прикрытие' российских преступлений в Украине, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву свидетельствует о намерении Пекина предоставить "дипломатическое прикрытие" зверствам, которые российские оккупанты совершают в Украине. По его словам, Китай показал, что не собирается осуждать преступления страны-агрессора.

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На брифинге в Госдепе в понедельник, 21 марта, Блинкен раскритиковал визит Си в Россию спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора. Его слова процитировало издание CNN.

Этот поступок, по его словам, говорит о том, что "Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности".

"Вместо того, чтобы осудить зверства, совершенные в Украине, Китай скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления", – сказал госсекретарь США.

Кроме того, Блинкен раскритиковал "мирный план" Китая насчет завершения войны РФ против Украины. Он заявил, что на самом деле цель этого документа – только замораживание боевых действий.

Это, по его совам, позволило бы России сохранить свои достижения на поле боя. Блинкен сказал, что РФ должна вывести свои войска из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Си Цзиньпин прибыл в Кремль и провел встречу с Путиным. Путин начал с лести в адрес главы КНР и называл его "дорогим другом".