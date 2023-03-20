Россия должна вывести войска из Украины, цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия, – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал "мирный план" Китая насчет завершения войны РФ против Украины. Он заявил, что на самом деле цель этого документа – только замораживание боевых действий. Это позволило бы России сохранить свои достижения на поле боя.
Об этом Блинкен сказал в понедельник, 20 марта, передает Bloomberg. Именно в это время лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву, чтобы провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что "мирный план", предложенный Пекином, не должен вводить мир в заблуждение. Политик пояснил, что любое такое предложение, не предусматривающее освобождения захваченных РФ украинских территорий, является в лучшем случае тактикой промедления.
"Фундаментальным элементом любого плана прекращения войны в Украине и установления справедливого и крепкого мира должна быть поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Блинкен.
Он также раскритиковал готовность Си Цзиньпина встречаться с Путиным, несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ. Этот документ будет действовать до конца жизни диктатора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Китае обнародовали свой "мирный план" относительно окончания войны, которую страна-агрессор Россия начала против Украины. Он состоит из 12 пунктов.
– Российский диктатор Владимир Путин заявил во время встречи с Си Цзиньпином, что внимательно ознакомился с этим документом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!