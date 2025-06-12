Китай обвинил НАТО в 'наращивании военного присутствия в регионе': что происходит

Китай ответил на обвинения Североатлантического Альянса в сотрудничестве с Россией, Северной Кореей и Ираном, и "модернизации и расширении вооруженных сил с бешеной скоростью". Пекин решительно выступает против "очернения и поиска козла отпущения" со стороны НАТО.

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Такое заявление обнародовало посольство КНР в Великобритании. Ответ прозвучал в Лондоне потому, что именно здесь, на мероприятии в Chatham House генсек НАТО Марк Рютте обвинил Пекин в наращивании военной мощи.

НАТО должно исправить свое "ложное восприятие" Китая, прекратить распространять свою "тревогу по безопасности" и "использовать Китай как повод для дальнейшего наращивания военной силы и подрыва глобальной и региональной безопасности", – говорится в заявлении британского посольства Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельно Пекин призвал Вашингтон проявить максимальную осторожность в вопросе Тайваня и напомнил, что это главная "красная линия" в отношениях между Китаем и США, которую нельзя пересекать. В КНР подчеркнули, что вмешательство в ситуацию вокруг острова является неприемлемым.

Такое заявление китайских дипломатов прозвучало после слов министра обороны США Пита Гегсета, который на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре отметил, что любая попытка Китая захватить Тайвань силой спровоцирует "разрушительные последствия" для Индо-Тихоокеанского региона и мира.

В Пекине подчеркнули, что Тайвань – внутреннее дело Китая, и любые внешние вмешательства лишь усиливают нестабильность.

Также китайское правительство выразило недовольство тем, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Тайваню. Пекин предостерег власти острова, что никакое американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

В свою очередь в Тайване готовятся к масштабным летним учениям, имитирующим нападение китайских военных. В минобороны острова даже назвали год потенциального вторжения КНР – ожидается, что это может произойти в 2027 году.

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