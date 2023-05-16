Долгие годы работал в Москве: что известно о спецпредставителе Китая, который прибудет с визитом в Украину, и какой вопрос станет ключевым

Во вторник, 16 мая с визитом в Украину прибудет специальный представитель Китая Ли Хуэй – первый чиновник КНР, который приедет в нашу страну с начала полномасштабной войны. Также он намерен посетить Россию и страны Европы.

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Целью турне будет проведение углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования кризиса в Украине. OBOZREVATEL решил узнать, что известно о китайском дипломате.

Кто такой Ли Хуэй

Чиновник имеет тесные связи с государством-террористом РФ, поскольку долгие годы работал в Москве, получил российские награды и личную благодарность от диктатора Владимира Путина. Из-за этого назначение Ли Хуэя главой делегации в специальной "мирной миссии" КНР было воспринято неоднозначно.

70-летний спецпред КНР окончил Пекинский университет иностранных языков, а дипломатическую карьеру начал в 1975 году. С конца 70-х по 1990 год работал в департаменте СССР и Европы в МИД Китая. А в 1990 году приехал в Москву, где вступил в должность первого секретаря посольства КНР в СССР. После распада СССР Ли Хуэй продолжал работать на той же должности еще 2 года.

После этого чиновник работал в Казахстане, где занимал разные должности, а в 2009-м вернулся в РФ во второй раз. С тех пор 10 лет он работал в должности посла.

В 2006 году китайский дипломат получил благодарность от президента Владимира Путина "За укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и Китаем", а в 2019 – "Орден Дружбы".

В том же 2019 году Ли Хуэй был назначен специальным представителем правительства КНР по делам Евразии. А с 26 апреля 2023 – представителем КНР по урегулированию "украинского кризиса".

Реакция Украины на назначение Ли Хуэя

Советник главы ОП Михаил Подоляк выразил мнение, что Ли Хуэй как никто сможет понять российские намерения.

"Безусловно, это человек, который совершенно точно понимает "дичь" российского сообщества как такового. Он там долго работал", – отметил он.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Си Цзиньпином заявлял, что КНР готовит спецпредставителя для переговоров не с Украиной, а именно с лидерами Европейских государств.

Цель спецпредставителя КНР

Ли Хуэй отправился в заграничную поездку 15 мая. В течение нескольких дней чиновник посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию и обсудит со всеми сторонами конфликта пути его "политического урегулирования".

В МИДе Китая заявили, что нынешнее "турне" дипломата призвано показать, что "Китай твердо стоит на стороне мира".

Как отметил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател, ожидаемый визит в Украину Ли Хуэя важен тем, что позволит Пекину непосредственно узнать о позиции Киева по окончании развязанной РФ полномасштабной войны. Для Китая важно услышать непосредственно от украинской стороны, почему необходимо "уважать беспокойство Украины по безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность".

Пател также отметил, что Россия, со своей стороны, не демонстрирует серьезную заинтересованность в прекращении войны, а на самом деле действует полностью противоположным способом, запуская беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома и больницы, кинотеатры, убить большое количество детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что КНР должна подтолкнуть Россию покинуть территорию Украины. Если этого не произойдет, отношения между Евросоюзом и Пекином никогда не смогут развиваться нормально;

– украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь дал обещание не поддерживать Россию. Речь идет о передаче оружия или других технологиях.

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