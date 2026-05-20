'Позиция четкая': в Китае прокомментировали слухи об учениях военных России

В Китае отреагировали на сообщения о якобы обучении российских военных, часть из которых впоследствии могла участвовать в войне против Украины. Там опровергли соответствующие заявления, назвав их попыткой переложить ответственность за российско-украинскую войну на китайскую сторону.

Зато Пекин призвал воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил представитель МИД КНР, передает "Укринформ".

Китайский политик заявил, что Пекин последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции относительно войны.

"В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам", – подчеркнул он.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что "последовательная и четкая" позиция Пекина по войне имеет международное признание и поддержку, добавив, что стороны конфликта не должны сознательно обострять противостояние или "перекладывать вину на других".

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в конце 2025 года китайские военные структуры якобы проводили тайное обучение около 200 российских военных на территории Китая. После завершения подготовки часть из них вернулась и могла быть привлечена к участию в войне против Украины.

Речь шла о курсах по использованию беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий бронетанковых подразделений, которые, по данным европейских разведок, проходили на базах в Пекине, Нанкине и других городах.

В материале также отмечается, что в рамках соответствующих договоренностей российские военные должны были проходить подготовку на китайских объектах, тогда как сотни китайских военных должны были учиться в РФ. Также соглашение предусматривало запрет на разглашение таких поездок в медиа и информирование третьих сторон.

Напомним, в Пекине состоялся первый раунд переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Кремля назвал китайского коллегу "дорогим другом" и заявил о "беспрецедентном уровне" отношений между странами. Стороны заключили договоренности в сфере экономики, энергетики и двустороннего сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

