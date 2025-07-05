Китай может натравить Россию на НАТО: Рютте объяснил, для чего это Пекину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию Альянса. Это связано с амбициями самого Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Об этом Рютте сказал в интервью американской газете The New York Times. Он считает, что если глава КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит своему партнеру, российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание НАТО.

"Скажет ему: "Слушай, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атаковав территорию НАТО", – отметил генсек блока.

По мнению Рютте, скорее всего, именно так и будут развиваться события.

Для того, чтобы их сдержать, Альянс должен сделать две вещи. Прежде всего, НАТО должно быть настолько сильным, чтобы россияне никогда на него не напали. Во-вторых, надо сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом – это очень активно продвигает президент США Дональд Трамп.

"Потому что мы имеем тесную взаимосвязь, работаем вместе над оборонной промышленностью, инновациями между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом", – сказал политик.

Он добавил, что когда речь идет о защите территории НАТО, США являются неотъемлемой частью этого процесса. Речь идет не только о защите Европы, но и о самих Соединенных Штатах – они не будут в безопасности, если Атлантика, Европа и Арктика не будут защищены.

Как сообщал OBOZ.UA, китайское правительство недовольно тем, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Тайваню. Пекин предостерег власти острова, что никакое американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

Также Китай ответил на обвинения Североатлантического Альянса в сотрудничестве с Россией, Северной Кореей и Ираном и "модернизации и расширении вооруженных сил с бешеной скоростью". Пекин выступил против "очернения и поиска козла отпущения" со стороны НАТО.

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