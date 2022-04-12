Кислица в ООН провел параллель между Россией и нацистами

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сравнил российских оккупантов с нацистами. Он сказал, что Россия, как и ее гитлеровские предшественники, пытается уничтожить весь украинский народ.

Об этом Кислица заявил на заседании Совбеза ООН, сообщает "Укринформ". Он отметил, что такой размах зверств захватчиков в Украине последний раз видели еще во времена Второй мировой.

"Размаха зверств, которые сейчас испытывают украинские женщины и дети, не было в регионе с окончания Второй мировой войны. Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа; российским солдатам руководство позволило убивать всех, кто считает себя украинцем", – сказал дипломат.

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Он добавил, что при этом РФ пытается скрывать свои военные преступления и распространять ложь о войне в Украине и действиях российских солдат.

Например, чтобы скрыть убийства тысяч мирных жителей в Мариуполе, российские войска развернули мобильные крематории для сжигания тел украинцев. "Опять же легко прослеживаются исторические ассоциации (с нацистами – Ред.)", сказал Кислица.

Дипломат подчеркнул, что из-за действий российских оккупантов из Украины уже выехало более 4,3 млн граждан. А 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

В то же время военные преступники похитили в Украине 121 тысячу детей и вывезли их в Россию или на оккупированные территории. Большинство похищенных несовершеннолетних – из Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кислица заявил, что российских убийц и террористов необходимо остановить, закрыв небо над Украиной. А страну-агрессора Россию следует исключить из международных институтов.