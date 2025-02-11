Во вторник, 11 февраля, заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр совершил визит в Киев. Он заявил, что его цель – получить объяснение от украинской власти относительно "клеветнической кампании" против Венгрии.

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Об этом он сообщил в своем Facebook. Мадяр утверждает, что украинское правительство ограничивает права венгров Закарпатья, в частности, на использование родного языка.

Однако, несмотря на эти противоречия, Венгрия, по его словам, отложила эти разногласия после начала полномасштабного вторжения и решила оказать поддержку Украине. Он подчеркнул, что Венгрия предоставила убежище украинским беженцам и развернула кампанию гуманитарной помощи.

Однако Мадяр обвинил Киев в том, что Украина поддерживает и финансирует акции, направленные на дискредитацию венгерского правительства. Об этом, по его словам, на прошлой неделе заявили венгерские спецслужбы на закрытом заседании парламентского комитета.

"Это невозможно оценивать иначе как удар ножом в спину", – сказал он.

С целью получения объяснений от украинской власти Мадяр приехал в Киев, подчеркнув, что если объяснений не будет, Венгрия готова принять соответствующие шаги.

"Венгрия и дальше заинтересована в поддержке хороших отношений с Украиной, однако для этого со стороны Украины должны выполниться два условия: вернуть венграм Закарпатья права, которые были отобраны, и Киев должен немедленно прекратить любую деятельность, направленную против венгерского правительства, и вернуться к искреннему диалогу", – сказал Мадяр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину. По словам главы венгерского правительства, ЕС направляет деньги на "безнадежную войну" в Украине.

Стало известно, что венгерский премьер сравнил Украину с Афганистаном. По его мнению, без мирных переговоров с Россией Украина рискует оказаться в бесконечном конфликте.

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