'Россия не выиграет эту войну': Кэллог сравнил Путина с Николаем II. Видео

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия не способна выиграть войну против Украины. По его словам, сейчас кремлевский диктатор Владимир Путин просто пытается как-то выйти из этой ситуации.

Об этом Келлог сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. По его словам, Путин не хочет стать "последним царем России".

Кит Келлог провел параллель между сегодняшней Россией и последними годами российской империи. Он сравнил Путина с Николаем II, который, как известно из истории, потерпел поражение в двух войнах. Неудачи на фронте, огромные потери, разруха, голод вызвали недовольство монархией, которую в конце концов ликвидировала февральская революция 1917 года, а самого царя вместе с членами его семьи расстреляли большевики.

По мнению экс-спецпосланника, Путин не хочет такой судьбы. Российский диктатор уже осознал невозможность выиграть войну и ищет пути, как выйти из этого "конфликта", сохранив лицо, считает Келлог.

"У него серьезные проблемы, и я думаю, что Путин сейчас не хочет снова стать Николаем II – последним царем России. Думаю он сейчас пытается найти хороший способ выбраться из этой ситуации, потому что знает, что в конце концов не выиграет эту войну", – сказал бывший спецпосланник Трампа.

Зима станет решающим фактором

Келлог выразил уверенность, что Украине нужно пережить нынешнюю тяжелую зиму, чтобы получить преимущество в войне. Он подчеркнул, что Россия несет значительные потери. И если Украина выдержит зимние вызовы, это станет переломным моментом, после которого стратегическая инициатива перейдет в Киев.

По мнению американского политика, в таком случае преимущество в войне окажется на украинской стороне, а не на стороне агрессора.

"Я понимаю, что сейчас суровая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю об этих низких температурах. Но я искренне верю, если Украина переживет эту зиму – январь, февраль, и дойдет до марта и апреля, то, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", – заявил Келлог.

