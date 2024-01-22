Каждому 'нейтральному' по отношению к Украине и России лидеру место в политическом аду, – Туск

Глава польского правительства Дональд Туск призвал всех мировых лидеров не быть нейтральными по поводу российского полномасштабного вторжения в Украину. Он подчеркнул, что главам государств, не выразившим свою позицию, место в политическом аду.

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С таким заявлением премьер-министр Польши выступил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 22 января. По его словам, нельзя оставаться нейтральным к событиям в Украине.

Туск сказал, что некоторые лидеры европейских стран, вероятно, все еще не до конца понимают, за что борется украинский народ и какие риски несет полномасштабная война, начатая Россией.

"Когда-то кто-то сказал, что самое темное место в аду зарезервировано для тех, кто притворяется нейтральным во время морального конфликта. Сейчас каждый, кто притворяется нейтральным, кто делает вид, что имеет равное отношение к Украине и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", – сказал премьер Польши.

Напомним, что 22 января Дональд Туск прибыл в украинскую столицу Киева. Это его первый визит в Украину с момента назначения. Политик объявил, что Варшава присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины. Также в планах совместное производство оружия и инвестиции в оборонные комплексы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Туск заявил, что не допустит антиукраинских настроений в своем правительстве. По его словам, ситуация в Украине и, в частности, на фронте, является вопросом номер один для польской безопасности.

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