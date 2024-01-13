Туск пообещал 'никогда в жизни не разрешить' антиукраинские настроения в своем правительстве

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не допустит антиукраинские настроения в своем правительстве. По его словам, ситуация в Украине и, в частности, на фронте является вопросом номер один для польской безопасности.

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Также он добавил, что и правительство, и президент Польши должны действовать солидарно, когда речь заходит об Украине. Об этом Туск заявил в интервью TVN24.

Глава польского правительства отметил, что ситуация в Украине и на фронте является абсолютно вопросом номер один для польской безопасности. При этом он добавил, что есть и другие вопросы, которые правительство вместе с президентом должны решать вместе. В частности, Туск упомянул о ситуации с забастовкой перевозчиков на польско-украинской границе.

"Нам есть о чем поговорить в Киеве. И я очень хочу, чтобы украинские вопросы, война и, шире, безопасность, а также политика в отношении России были общими. Чтобы не только президент и премьер-министр, но и польское государство в целом действовали солидарно в этих вопросах", – сказал Туск.

Также он отметил, что не позволит антиукраинским настроениям распространяться в его правительстве. Туск подчеркнул, что в противостоянии с российскими оккупантами Украина нуждается в помощи Польши и помощи всего мира.

"Я никогда в жизни не позволю никому в моем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях. Потому что не может быть никаких сомнений относительно войны и нашей приверженности, как и всего западного мира, Украине в ее конфронтации с Россией. Каждый польский патриот должен безусловно признать эти причины. В войне с Россией Украина нуждается в нашей помощи и помощи всего мира, свободного мира. Это не лозунг. Потому что пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности", – отметил польский премьер.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск 15 января встретится с президентом страны Анджеем Дудой. Глава правительства обсудит детали своего визита в Украину, который состоится в ближайшее время.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина будет контактировать с новым правительством Польши на всех уровнях. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Варшава "настроена на решение проблем", и стороны будут искать пути понимания.

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