Премьер-министр Польши прибыл с визитом в Киев. Фото

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 22 января, прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину с момента назначения.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши. Ожидается, что Туск сегодня проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

В рамках визита он планирует обсудить проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции и блокирование границы польскими перевозчиками.

Стоит отметить, что Дональд Туск заявил, что не допустит антиукраинские настроения в своем правительстве. По его словам, ситуация в Украине и, в частности, на фронте является вопросом номер один для польской безопасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина будет контактировать с новым правительством Польши на всех уровнях. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Варшава "настроена на решение проблем", и стороны будут искать пути понимания.

Церемония приведения к присяге правительства Дональда Туска состоялась 13 декабря. Политик вернулся в должность после девятилетнего пребывания в оппозиции.

27 декабря стало известно, что новый премьер-министр Польши готовится к визиту в Украину. Политик не назвал дату, но отметил, что его поездка не будет касаться исключительно вопроса блокады польско-украинской границы.

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