''Каждая жизнь важна'': Зеленский напомнил, что объединяет украинцев в войне против РФ

Президент Владимир Зеленский опубликовал серию фото войны в Украине. Он подчеркнул, что главное, что сегодня объединяет украинцев, – это ценность каждой жизни.

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Об этом он украинский лидер написал в Telegram. Он подчеркнул, что каждый человек имеет значение, и именно это позволяет нам быть объединенными ради справедливости.

"Every person matters. Каждый человек имеет значение, каждая жизнь важна. Слава всем, кто защищает Украину и международный порядок на юридическом фронте! Слава всем, кто сейчас в бою за Украину!" – написал гарант.

Напомним: 4 марта Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили проходящую во Львове конференцию United for Justice. Он подчеркнул, что Россия и ее руководство должны ответить за агрессию и террор против Украины и украинцев.

"Каждое насилие, ломающее жизнь человека, должно приводить к законному и справедливому судебному решению. Наказание всех виновных в этих ужасных издевательствах над нашими людьми – это моральная и правовая обязанность мира перед жертвами российского террора", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году. Он подчеркнул, что нужно максимально активно готовить Украину для членства в ЕС;

– также президент выразил убеждение, что весь мир сейчас обязан наказать Россию, которая уже более года ведет в Украине жестокую войну. Союзники и партнеры должны работать над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь российское руководство к ответственности.

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