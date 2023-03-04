'Надо максимально активно готовить Украину для членства в ЕС': Зеленский рассказал о сотрудничестве с Западом в 2023 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году. Он подчеркнул, что нужно максимально активно готовить Украину для членства в Европейском Союзе.

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Об этом глава государства сообщил во время видеообращения. Он отметил, что сегодня во Львове прошло заседание Конгресса местных и региональных властей Украины, в котором принимали участие руководители органов власти, а также представители местных общин из всех регионов.

Главные вопросы, которые были обсуждены, – безопасность, энергетика, социальная защита, финансовые вопросы и антикоррупция.

"Все, что нужно для большей крепости наших институтов и для большей безопасности наших людей – во всех смыслах слова "безопасность", – уточнил Зеленский.

Он добавил, что сегодня было договорено, что уже в марте Кабинет министров подготовит решения, необходимые нашим общинам для бюджетной устойчивости. Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете Украины будут предложены Верховной Раде.

Сегодня же Правительство на своем заседании утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая даст государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством.

В то же время, во Львове продолжает работу и стартовавшая вчера конференция United for Justice. Сегодня в рамках мероприятия состоялось несколько панельных дискуссий, в частности о расследовании, наказании оккупантов за издевательство над людьми, за изнасилование и другие насильственные преступления, совершенные на временно оккупированных территориях.

"Мир уже помогает нам с этими расследованиями. Но, конечно, нужно сделать еще очень много. Не только чтобы установить всех преступников, не только чтобы наказать их, но и чтобы помочь людям, подвергшимся издевательствам, преодолеть этот удар и вернуться к нормальной жизни", – отметил глава государства.

В соответствующей части конференции сегодня приняли участие: первая леди Елена Зеленская, президент Европарламента Роберта Мецола, первая леди Латвии Андра Левите, спецпредставитель Генерального секретаря ООН и чиновники.

"Провел и переговоры с Президентом Европейского парламента. Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России. И я благодарю госпожу Роберти Мецоли, всех наших друзей в Европе, кто помогает Украине на пути интеграции", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто помогает укреплять безопасность Украины и усиливать наших воинов, а также каждого, кто воюет за Украину. Отдельно он отметил бойцов, защищающих Бахмут. В частности, воинов 56-й отдельной мотопехотной бригады, 67-й и 93-й отдельных механизированных бригад и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

"Спасибо вам, ребята! Слава всем украинским героям!" – резюмировал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры о членстве в ЕС уже в текущем году. По его оценкам, наше государство уже выполнило 72% задач от ЕС, поэтому препятствий для немедленного начала переговоров о вступлении руководство государства не видит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе, вступление в которое в среднем занимает около 7 лет, считают, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока на украинской земле продолжается война и находятся российские войска. Украинские чиновники считают, что война не должна поставить на паузу европейскую интеграцию Украины, уверяя, что "динамика войны не будет решающим фактором".