Кандидат Трампа на высший военный пост заявил, что Путин не собирается завершать войну в Украине

Предложенный американским президентом Дональдом Трампом кандидат на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что его страна должна и дальше оказывать военную помощь Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на все слова, российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну.

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Об этом генерал сказал первого апреля, во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США. Военный уточнил, что Америка должна оказывать помощь Украине вместе с Европой.

Дэн Кейн убежден, что главарь Кремля будет "продолжать войну в течение 2025 года, несмотря на большие потери от военных действий", поскольку "Путин считает, что конфликт в его пользу". Американский генерал отметил, что Путин "остается преданным достижению своих целей в Украине, включая территориальные приобретения и принудительный нейтральный статус Украины".

В ответ Соединенные Штаты должны оказывать военную помощь Украине, добавил Дэн Кейн. Причем Америка "должна сосредоточиться на том, какие уникальные возможности могут предоставить только США, тогда как Европа должна увеличить свою долю поддержки", уточнил военный.

Дэниел "Разин" Кейн 1968 года рождения – американский генерал-лейтенант в отставке, занимавший должность заместителя директора по военным вопросам Центрального разведывательного управления США с 2021 по 2024 год

Дэн Кейн по специальности – боевой пилот F-16, имеет соответствующие боевые награды и прошел весь карьерный путь в Военно-Воздушных силах США, пока получил звание генерала. В 2018-2019 годах был заместителем командующего операцией "Непреклонная решимость" (операция против террористов ИГИЛ). С 2019 по 2022 год возглавлял ряд программ в офисе заместителя министра обороны по вопросам закупок и обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале этого года президент США Дональд Трамп объявил об увольнении главы Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Одновременно Трамп объявил, что на указанную должность хочет назначить генерал-лейтенанта Дэна "Разина" Кейна.

Недавно Трамп в очередной раз выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

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