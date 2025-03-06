Поставки были отложены: в Бельгии уточнили сроки предоставления Украине истребителей F-16

Бельгия рассчитывает поставить истребители F-16 для боя в Украине в 2026 году. Отложение поставок связано с тем, что Брюссель ожидает более новые боевые самолеты F-35, которыми должен заменить нынешний авиапарк.

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Такое заявление заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер перед встречей с другими лидерами ЕС на саммите в Брюсселе 6 марта. По его словам, Бельгая сможет передать Украине истребители, когда получит для своей страны другие истребители.

В частности, Брюссель ожидает поставки американских F-35 замене F16, сказал де Вевер.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел встречу с Бартом де Вевером в Брюсселе.

Украинский лидер поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в том числе за решение передать самолеты F-16.

"Проинформировал о подготовке европейского плана по приближению справедливого мира и пригласил премьер-министра принять участие в работе над ним. Особое внимание во время переговоров было уделено оборонным потребностям", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нидерландах заявили, что продолжат поставлять Украине современные истребители F-16, обучать украинских пилотов и техников, а также передавать резервные части в самолеты и боеприпасы. В минобороны страны отказались назвать точное количество F-16 для украинцев, поскольку за ними охотятся россияне.

В Дании в конце февраля рассказали, что передали ВСУ 12 самолетов F-16 из 19 обещанных. Еще семь обещают поставить до конца 2025 года.

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