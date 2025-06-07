Зеленский ответил Трампу: Россия и Украина не 'дети', которые дерутся в парке, Путин 'является убийцей'

Президент США Дональд Трамп недавно сравнил крупнейшую со времен Второй мировой войну в Европе между Украиной и РФ с "дракой детей в парке". Его украинский коллега Владимир Зеленский отреагировал на эту странную "метафору".

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Глава государства, заявил, что речь идет не о "детях в парке", а об "убийце", который пришел, чтобы убивать детей. Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News.

Во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп сравнил кровопролитную полномасштабную войну России против Украины с "дракой двух детей", которые бьют друг друга "как бешеные". По версии президента США, им "иногда лучше позволить немного подраться", прежде чем растащить в разные стороны.

Такое циничное сравнение поразило даже западных журналистов. Поэтому интервьюерка, встретившаяся с Зеленским, поинтересовалась, понимает ли, по его мнению, Трамп вообще, какие страдания испытывает украинский народ в результате агрессии РФ.

Зеленский в ответ отреагировал на трамповскую "метафору".

"Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", – отметил президент Украины.

Глава государства также рассказал о разговоре с украинцем, который в результате российского ракетного удара в одно мгновение потерял жену и троих детей и с тех пор его существование полно безграничной боли.

"Он не упоминал никакой статистики, цифр и количества ударов. Он просто сказал: "Каждое утро, когда я просыпаюсь, я ищу свою семью – во всех уголках квартиры... Мне до сих пор кажется, что это был кошмар... плохой сон", – пересказал Зеленский слова убитого горем отца.

По мнению Зеленского, президент США "не мог полностью ощутить и понять эту боль".

"И дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране, за тысячи миль отсюда, – [они] не могут полностью ощутить и понять эту боль", – сказал он.

Президент Украины также подчеркнул, что на момент записи интервью Россия убила уже 631 украинского ребенка. А тактика террора в отношении гражданских стала неизменным спутником развязанной РФ полномасштабной войны.

Напомним, после массированной комбинированной атаки войск РФ на украинские города 6 июня Трамп цинично обвинил Украину в ударе РФ. По версии президента США, Украина виновата в том, что Россия снова убила и ранила десятки украинцев, потому что уничтожила часть самолетов, с помощью которых Москва бомбит наше государство уже четвертый год.

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