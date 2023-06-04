Камбоджа осудила вторжение РФ в Украину и планирует помочь в разминировании, – Резников

Камбоджа может помочь Украине в борьбе с последствиями полномасштабного российского вторжения – в частности, в гуманитарном разминировании территории. В правительстве страны также осудили агрессию РФ, направленную против Украины.

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Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, который 4 июня на полях международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре встретился с заместителем премьер-министра и министром нацобороны Камбоджи Теа Баном. Глава МО Украины показал фото их рукопожатия и написал:

"Камбоджа осуждает российскую агрессию против Украины и стремится оказать помощь нашей стране в преодолении ужасов войны, в частности, используя свой опыт и возможности в области гуманитарного разминирования".

Резников поблагодарил за эту помощь и пригласил своего камбоджийского коллегу лично посетить Украину.

Добавим, что ранее в Камбоджи заявляли, что не имеют возможности оказывать военную поддержку Украине. Правительство поприветствовало все страны (в том числе и РФ), желающие пройти обучение по разминированию в Камбоджи.

Премьер-министр государства Хун Сен заявлял, что помощь украинским саперам предоставляется по гуманитарным причинам. "Поскольку мы также являемся страной, пострадавшей от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов", – говорил он.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский и Хун Сен провели телефонный разговор. Зеленский пригласил Камбоджу приобщиться к реализации украинской формулы мира.

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 июня министр обороны Украины Алексей Резников на "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

– Одной из тем, которые обсудили коллеги, было ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины.

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