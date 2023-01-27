Камбоджа не будет помогать Украине: в правительстве пригласили на учения военных РФ

Камбоджа не имеет возможности оказывать военную поддержку Украине. Более того, в местном правительстве поприветствовали все страны, желающие пройти обучение по разминированию там, в том числе и Россию.

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Об этом сообщает Кhmer Тimes. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Хун Сен.

"Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности сделать это. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам – чисто гуманитарная акция", – заявил он.

Чиновник подчеркнул, что Камбоджа не отправляла в Украину ни войска, ни инструкторов по разминированию.

"То, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам, поскольку мы также являемся страной, пострадавшей от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов", – добавил чиновник.

По его словам, на сегодняшний день Камбоджа направила свои силы по разминированию во многие другие страны под эгидой ООН, и в настоящее время они выполняют свою миссию в четырех странах, включая Мали, Южный Судан, Ливан и Центральную Африку.

В связи с этим 24 января Министерство иностранных дел и международного сотрудничества опубликовало заявление, подтверждающее политику Камбоджи в отношении Украины.

Ведомство категорически отвергло отнесение Королевства к категории "Военные, поддерживающие Украину".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одни из лучших в мире – камбоджийские саперы будут учить украинцев обезвреживать мины, установленные российскими оккупантами во время вторжения. Премьер-министр страны Хун Сен согласился направить специалистов в Украину.

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