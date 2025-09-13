'Какой лжи должны верить?' Сикорский обратил внимание на противоречивость версий россиян относительно вторжения дронов

Недавний инцидент с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками стал еще одним ярким примером дезинформации, когда официальные заявления России противоречат друг другу. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание на эти противоречия.

Видео дня

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х. По его словам, Россия предоставляет две взаимоисключающие версии относительно вторжения беспилотников.

Что известно

С одной стороны, правительство РФ утверждает, что дроны якобы попали на польскую территорию случайно. С другой – посол России в ООН заявляет, что физически беспилотники не могли достичь Польши.

Но, очевидно, что обе версии являются лживыми, как и все, о чем заявляют в стране-агрессоре.

"Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН утверждает, что для российских беспилотников физически невозможно достичь Польши. Какой российской лжи мы должны верить?", – написал он.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 сентября часть дронов РФ во время массированной атаки на Украину зашла на территорию Польши. В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров. В результате, над Польшей было сбито четыре дрона, а всего в небо страны вторглось 19 БПЛА.

Обломки БПЛА повредили жилой дом и машину в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в Польшу напоминает начало захвата украинского Крыма. Тогда агрессор проверял, какой будет реакция Запада, но это и не единственная цель, подчеркнул украинский лидер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!