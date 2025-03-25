Как украинцы относятся к идее 30-дневного перемирия и требований России: результаты опроса

Большинство граждан Украины (77%) с позитивом относятся к предложению о 30-дневном перемирии с Россией. Однако немногие верят, что это является реальным началом пути к миру на приемлемых условиях.

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В то же время украинцы называют категорически неприемлемыми требования агрессора, которые тот ставит относительно временного прекращения огня. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Полевой этап этого опроса длился с 12 по 22 марта 2025 года, как раз в период телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Респондентам дали шесть трактовок этих событий, среди которых три – условно положительные, три – условно негативные для Украины.

Так, 77% опрошенных сказали, что положительно воспринимают идею 30-дневного прекращения огня. Чаще всего (47%) они говорили, что это способ показать, что Россия не хочет мира или что она нарушает договоренности. Кроме того, 12% предположили, что это способ разблокировать военную помощь. Остальные 18% назвали временное перемирие, прежде всего, шагом к завершению войны на приемлемых для Украины требованиях).

Один из трех отрицательных вариантов избрали только 17% респондентов. Из них 8% считают прекращение огня на 30 дней ошибочным шагом, который ослабит Украину, 7% – шагом отчаяния украинских властей из-за сложной ситуации на фронте. Еще 2% воспринимают это как будто бы шаг к капитуляции Украины.

"То есть восприятие предложения является положительным, но немногие верят, что это реальное начало пути к миру на приемлемых условиях", – объяснили социологи.

Кроме этого, в период с 19 по 21 марта 2025 года (то есть уже после переговоров Трампа и Путина) КМИС поинтересовался мнением украинцев относительно требований, которые выставила Россия для временно перемирия (прекращение мобилизации, снабжения Западом оружия и предоставления разведывательных данных Украине).

Большинство опрошенных граждан (79%) назвали эти российские требования для прекращения огня категорически неприемлемыми, в то же время 16% готовы принять их (из которых для 14% это тяжелый вариант).

Отметим, что опрос КМИС проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на подконтрольной Украине территории среди 1326 совершеннолетних респондентов.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 50% опрошенных украинцев выразили убеждение, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война с РФ будет продолжаться дольше. Опрос был проведен на фоне резкого обострения отношений Украины и США, а также ощутимого давления на наше государство.

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