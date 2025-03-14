Сколько украинцев ни при каких обстоятельствах не готовы к территориальным уступкам: опрос показал цифры

По состоянию на сейчас половина украинцев – 50% – считают, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война с РФ будет продолжаться дольше. В декабре 2024 года такой ответ дали 51% опрошенных.

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Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", который с 14 февраля по 4 марта проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Отмечается, что он был проведен на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на наше государство.

Меньшинство респондентов – 39% – считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира (в декабре 2024 года таких было 38%). Остальные 11% опрошенных не смогли определиться со своим мнением.

Мнения жителей разных регионов довольно близки и по сравнению с декабрем 2024 года ситуация практически не изменилась. Единственный регион, немного отличающийся на фоне других, это Восток, где 42% категорически против территориальных уступок, в то время как в других регионах (Запад, Центр, Юг) – 50-51%.

"При этом доля тех, кто в целом готов к определенным уступкам на Востоке, лишь незначительно выше, чем в других регионах – 42% против 36-40% на Западе, Центре и Юге. То есть отличия во взглядах Востока незначительны и мы скорее можем говорить о близости взглядов жителей всех регионов Украины", – говорится в сообщении.

Также готовность граждан к территориальным уступкам в зависимости от того, как они принимают цель России в войне против Украины.

Так, чем более сильную угрозу испытывают украинцы, тем в большей степени они против каких-либо уступок. Если среди испытывающих именно экзистенциальную угрозу (Россия хочет совершить физический геноцид или уничтожить нацию) 57-58% против никаких уступок, то далее показатель снижается до 20% среди тех, кто считает, что Россия не стремится оккупировать больше украинских территорий.

"В вопросе цели России также некоторые респонденты выбрали пророссийскую опцию, что Россия якобы просто хочет "денацифицировать" и демилитаризировать Украину. Среди них 44% готовы к уступкам, а 48% – категорически против. Возможно, выше доля тех, кто против уступок (чем можно было ожидать) связана со спецификой такой точки зрения. Например, некоторые люди могут считать, что если "денацифицироваться" и демилитаризироваться, то нет необходимости идти на территориальные уступки", – добавили в КМИС.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев – 66% – убеждены, что цель России состоит именно в уничтожении Украины и украинцев. В частности, 28% опрошенных считают, что РФ стремится к осуществлению физического геноцида украинцев, а 38% убеждены, что Россия хочет захватить большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

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