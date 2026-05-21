Как на дело против Ермака отреагировали на Западе: нардеп рассказал о показательном 'нюансе'

Дело о подозрении бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку не обошло вниманием западные медиа. Эту тему освещали газеты The Washington Post и The Guardian, агентство Reuters и Associated Press, однако приближенные к Офису президента медиа и блогеры могли "перекрутить" их материалы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, главные нарративы западных СМИ расходятся с версиями провластных медиапердставителей.

Реакция мировых СМИ на дело Ермака

Парламентарий привел заявление Службы внешней разведки Украины, где сообщалось о подготовке врагом дестабилизации государственной ституации и подрыве внешней поддержки, в частности через продвижение дела экс-главы ОП.

"Уже неделю разные болтливые главы ОП воют, что это враги Ермаку и компании подбросили домик, и заставили его строить за украденные деньги, чтобы подорвать имидж и поддержку Украины!", – говорит Железняк.

В то же время нардеп, исследовав журналистские материалы заявил, что по поводу подозрения Ермаку, как он объяснил, в западной прессене так много как статей, так и фрагментов. Железняк добавил, что это связано с тем, что они и раньше в своих материалах негативно отзывались о Ермаке (в 2024 году издание Politico назвало экс-главу Банковой"зеленым кардиналом").

Кроме этого, как пояснил законодатель, в материалах нет призывов прекратить поддержку Украины, "сдать Украину" или даже отдать предпочтение России, о чем по его мнению, говорили провластные медиа и спикеры.

"Наоборот – главный нарратив таков: Запад должен продолжать поддержку Украины, и воспринимает расследование как тест зрелости государства, а не как причину прекращать помощь. Это проверка независимости антикоррупционной системы, и важно, что расследование идет даже в отношении людей из окружения президента, потому что это критично для доверия Запада и вступления в ЕС", – отметил Железняк.

Дело Андрея Ермака

Напомним, что Андрея Ермака НАБУ и САП подозревают в легализации почти полмиллиарда гривен на строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Экс-глава ОП отрицает свою причастность к элитному строительству.

ВАКС избрал ему меру пресечения, и отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 140 млн гривен, однако уже через несколько дней он вышел после уплаты залога:

8 млн грн внесла его бывшая бизнес-партнерша Роза Тапанова, которая входит в наблюдательные советы "Ощадбанка " и "Укрнафты ", а в придачу с начала полномасштабного вторжения РФ руководит заповедником "Бабий Яр";

его которая входит в наблюдательные советы " и ", а в придачу с начала полномасштабного вторжения РФ руководит заповедником "Бабий Яр"; 30 млн грн внес экс-футболист киевского "Динамо" и бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров ;

внес экс-футболист киевского "Динамо" и бывший тренер сборной Украины по футболу ; 9,8 млн грн , по данным спецпроекта "Схемы ", поступило от компании "Миралиф" , которая указывает основным видом своей деятельности услуги по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества;

, по данным спецпроекта ", от , которая указывает основным видом своей деятельности 5 млн грн залога внес адвокат Ермака Игорь Фомин;

залога внес 6,5 млн грн – адвокат и экс-партнер объединения Asters Сергей Свириба.

Как сообщал OBOZ.UA, отец экс-главы ОП, Борис Ермак, как выяснилось, посещал Россию в 2019 году. Причем это произошло уже после того, как его сынполучил должность в команде президента Владимира Зеленского, а сам Ермак-старший летал в Россию транзитом через Беларусь в ноябре 2019 года.

