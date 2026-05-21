'Еще один шаг к справедливости': Украина направила в МУС новые доказательства военных преступлений России

Украина передала в Офис прокурора Международного уголовного суда новый пакет доказательств депортации и незаконного содержания украинских заключенных в России. Материалы касаются более 1800 человек из Херсонской и Николаевской областей.

Материалы для МУС содержат показания более 400 потерпевших и очевидцев. Также в пакет включили анализ решений российских судов, официальных документов и ответов государственных органов РФ. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, в ноябре 2022 года оккупанты принудительно вывезли украинских заключенных через оккупированный Крым в колонии на территории России.

"Доказательства доказывают, что это была заблаговременно организованная операция: от захвата украинских тюрем до содержания людей на территории государства-агрессора", – подчеркнул Генпрокурор.

На территории страны-агрессора украинских заключенных бьют, пытают, оказывают психологическое давление, угрожают расстрелами и заставляют строить военные укрепления. Также им навязывают российское гражданство, незаконно удерживают после завершения срока наказания или повторно задерживают.

"Это военные преступления и преступления против человечности в соответствии с нормами международного гуманитарного права", – уточнил Кравченко.

Напомним, Александр Сырский подписал приказ омасштабировании работы по сбору, обработке и сохранению информации о нарушении международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск. Это будет способствовать тому, чтобы каждое военное преступление РФ было зафиксировано, каждое доказательство – сохранено, а каждый преступник – установлен.

