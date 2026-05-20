Вброс обществу фейковых документов и не только: разведка фиксирует планы РФ усилить медийную кампанию против Украины

Служба внешней разведки (СВР) заявила о подготовке Россией масштабной информационной кампании против Украины и ее международных партнеров. В разведке утверждают, что получили доступ к внутренним российским документам, которые свидетельствуют о намерениях Кремля усилить дестабилизацию украинского общества и подорвать поддержку Украины на Западе.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе СВР. В разведке отметили, что причиной активизации таких действий Кремлем стал провал весеннего наступления российской армии и критические проблемы в экономике РФ.

Кремль приказал "разогнать" новую информкампанию против Украины

По данным украинской разведки, Администрация президента РФ поставила задачу российским спецслужбам, МИД и медиа максимально усилить информационные атаки в украинском и европейском пространстве.

Координацию кампании, по информации СВР, осуществляет управление АП РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое возглавляет Владимир Титов.

Среди главных направлений кампании в Кремле определили три ключевые темы:

Дискредитация мобилизации в Украине

Первой задачей, по данным СВР, является дискредитация мобилизации в Украине и украинского военного руководства.

В разведке отмечают, что это связано с большими потерями российской армии на фронте и потребностью Москвы ослабить украинскую систему комплектования Сил обороны.

. "Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте", – отметили в СВР

Дискредитация руководства Украины

Вторым направлением кампании называют попытки дискредитации президента Владимир Зеленский, его команды и членов семьи.

Разгон скандала вокруг "дела Ермака" и интервью Мендель

Отдельно в документах, которые получила СВР, упоминается задача не допустить "второстепенности медийного скандала вокруг А. Ермака и интервью Ю. Мендель".

В Кремле, по данным разведки, считают этот кейс важным, однако убеждены, что его вытеснили из европейской информационной повестки дня международные события, в частности ситуация вокруг Ирана.

Использование фейков и прокси-медиа

Для создания общественного резонанса РФ, по данным СВР, планирует изготавливать фейковые документы якобы от имени украинских органов власти и распространять их через информационные вбросы.

Кроме того, российская пропаганда получила задание создать специальные "куклы-символы" для дискредитационной кампании.

В СВР также заявили, что Кремль пытается привлекать к своим информационным операциям бывших украинских чиновников, политиков и экспертов.

По данным разведки, первые попытки реализации нового сценария уже фиксируют как в Украине, так и за рубежом.

Привлечение "армии" медиаресурсов

В кремлевских документах также говорится о планах использовать более 15 прокси-медиа для распространения нужных Кремлю нарративов в западном информационном пространстве.

Среди ресурсов, которые упоминает СВР, – L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy и CZ24news.

В разведке отмечают, что список пока не является окончательным и в ближайшее время должен быть утвержден Кремлем.

"Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что Россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения", – отметили в СВР.

