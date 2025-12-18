'У нас разные взгляды': Зеленский сделал заявление относительно обсуждений будущего Донбасса с США и перспектив членства в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз равно получению гарантий безопасности. В то же время вопрос ЗАЭС и Донбасса до сих пор не решен.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в Брюсселе. Он отметил, что дата членства в ЕС очень для Украины важна, и это будут решать лидеры Евросоюза, но не Россия.

"Если это привязано к законодательству, изменениям, реформам – я понимаю логику. Если блокируется политически – я такую логику не понимаю, но осознаю, кто это делает. Это открытая информация. Для нас ЕС – это гарантия безопасности. Часть тех гарантий, о которых Украина не только заявляет, но и договаривается и рассчитывает", – сказал он.

Отдельно глава государства заявил, что до сих пор не решен вопрос Донетчины и Луганщины, а также временно оккупированной Запорожской АЭС.

"Донбасс – вопрос не решен. У нас разные взгляды. Атомная станция, которая оккупирована РФ, не работает, разрушена, но должна работать, давать электричество. Наша станция – наши права", – сказал он.

Кроме того, это вопрос финансов, в частности репараций, сказал Владимир Зеленский. Украина не хочет, чтобы этот инструмент остался в руках россиян, а они гарантированно будут пытаться блокировать этот процесс.

Напомним, после американско-украинских переговоров делегаты из США заявили, что Украине предлагают гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Это предложение стало наиболее приближенным к тому, что Украина требовала от партнеров на протяжении всей дипломатической работы.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация 19-20 декабря проведет переговоры с американской стороной в США относительно "мирного плана", гарантий безопасности и восстановления Украины, которая страдает от российской агрессии.

