Сейчас снова момент истины. Нужно внимательно смотреть, кто как реагирует. Кого обвиняет. Как помогает. Это экзамен Цивилизации, экзамен человечества.

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Теперь, когда всем известны не только данные перехвата СБУ телефонного разговора орков, но и сейсмические показания от норвежцев, никто уже не имеет права сомневаться: совершён взрыв огромной силы, осуществить который можно было только изнутри. Не от расп*здяйства. Умышленно и целенаправленно.

Таким образом, очередное страшное преступление мордора совершенно очевидно и абсолютно неоспоримо. Преступление колоссальных масштабов, последствия которого будут ощущаться Украиной — и не только! — долгие десятилетия.

Следим за реакцией. Мир разделён надвое. Кто сейчас не с нами, тот сволочь. Хоть человек (если такого человеком можно считать), хоть организация, хоть страна. Считаем, сколько в мире сволочных стран.

Особо — о двух организациях, столь же мерзих, сколь помпезных. Как ООН, так и красный крест показали свою подлую никчемность. Грета Тунберг, которая, сначала помолчав, потом всё же правильно высказалась, нравственно выше обеих этих загнусневших структур. Всё надо менять. Сохранять устаревшее и отжившее больше нельзя. Люди не имеют на это права.

Но увы. Очень многих сейчас больше волнует искусственный интеллект, чем интеллект человеческий. Чем способность к состраданию. И чем вообще человеческая жизнь. Часть человечества сошла с ума и стала бесчеловечной. Это многонациональный "русский мир". Как показала каховская трагедия, он угрожает не только людям. Это угроза всему живому на планете.