"Изменить правила игры на поле боя": группа сенаторов США давит на Пентагон в вопросе предоставления F-16 Украине – Politico

Группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давят на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может "изменить правила игры на поле боя".

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Об этом пишет американская газета The Politico. Как говорится в статье, в распоряжении издания оказался текст письма министру обороны Ллойду Остину от восьми сенаторов, в котором они потребовали от Пентагона дополнительной информации о том, что необходимо для отправки самолетов.

Документ был направлен после того, как высшие должностные лица США, в том числе президент Джо Байден, осудили призывы обеих партий направить истребители в бой в Украину.

Конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", заявили сенаторы, утверждая, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы идет уже второй год.

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16. Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя", – говорится в письме сенаторов, инициатором которого был Марк Келли (штат Аризона).

При этом сенаторы попросили главу Пентагона до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.

Законодатели также спросили, насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители при подаче заявок на вооружение и как могут быть получены F-16 в случае одобрения – новые или из старых запасов. Они также запросили у военных оценку того, какое влияние F-16 окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты смогут обучиться полетам на этих самолетах.

Сенаторы при этом приветствовали новость о прибытии двух украинских пилотов в США для оценки боевых навыков на базе ВВС США в Тусоне (Аризона), в родном штате Келли, что они назвали "критическим шагом в оценке" их готовности к полетам на F-16.

Под письмом подписались также демократы Тэмми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски с Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Двухпартийные усилия были подкреплены, в частности, оценкой генерала Кристофера Каволи, высшего командующего США и НАТО в Европе, который сказал представителям Сената США за закрытыми дверями на Мюнхенской конференции по безопасности, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракеты большой дальности, может помочь укрепить обороноспособность Украины, пишет The Politico.

Однако высокопоставленные гражданские чиновники, в том числе Байден и советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, говорят, что истребители не являются непосредственной необходимостью на поле боя по сравнению с другими средствами.

Руководитель политики Пентагона Колин Каль также поддержал позицию администрации, заявив Комитету Палаты представителей по вооруженным силам, что наиболее оптимистичный график поставки старых F-16 составит примерно 18 месяцев, в то время как производство новых самолетов может занять от 3 до 6 лет, напомнило издание.

"Это приоритет для украинцев, но он не входит в тройку их главных приоритетов. Их главными приоритетами являются системы ПВО… артиллерия и огонь, о которых мы говорили, а также бронетехника и механизированные системы", – сказал Каль.

Как отмечает The Politico, письмо сенаторов последовало за "двухпартийной попыткой" в ​​Палате представителей, которую возглавляет демократ из штата Мэн Джаред Голден, убедить Байдена отправить Киеву F-16 или аналогичные самолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает поставок западных истребителей Украине в ближайшее время. Одна из причин – логистические и технические сложности.

– Во Франции рассматривают возможность передачи Украине истребителей Mirage и готовы начать обучение украинских пилотов. Также о присоединении к "коалиции истребителей" размышляют в Дании.

– Байден ранее сказал, что истребители F-16 якобы "сейчас не нужны" Украине. По его словам, на данном этапе войны приоритетной является другая помощь. При этом в Белом доме заявили, что США не будут против передачи Украине истребителей другими странами.

– Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западные истребители могут решить исход войны.

– В Воздушных силах ВСУ объясняют, что современные самолеты нужны для успешного контрнаступления и защиты неба. У командования нет сомнений в том, что со временем Украина получит "крылья" – вопрос будет решаться "поэтапно, постепенно".