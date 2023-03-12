Дмитрий Кулеба рассказал, ожидает ли Украина поставки истребителей в ближайшее время

В ближайшее время вряд ли стоить ожидать поставок западных истребителей Украине. Одна из причин – логистические и технические сложности.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild. "Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения", – сказал он.

Именно поэтому Киев уже сейчас предлагает приступить к подготовке украинских пилотов на западных боевых самолетах, добавил глава МИД.

Это позволит сэкономить месяцы времени, необходимые для обучения, когда будет принято решение о предоставлении Украине современных истребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Запад передать Украине истребители как можно быстрее, чтобы значительно уменьшить потери украинской армии на фронте.

При этом министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина получит "два-три типа" западных истребителей. Он напомнил, что на Западе категорически отвергали возможность поставок современных танков, а сегодня они уже бьют по оккупантам на фронте.

Напомним, во Франции рассматривают возможность передачи Киеву истребителей Mirage и готовы начать обучение украинских пилотов. Также о присоединении к "коалиции истребителей" размышляют в Дании.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 "сейчас не нужны" Украине. Он отметил, что на этом этапе войны приоритетной является другая помощь.

Президент Владимир Зеленский считает, что поставки западных истребителей могут решить исход войны. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что они необходимы для успешного контрнаступления и защиты неба.