Байден ответил, возможно ли сейчас предоставление Украине истребителей F-16, и назвал главные приоритеты в военной помощи

Президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 Украине передаваться пока не будут, потому что "сейчас они не нужны" украинцам. Он не стал исключать отправку самолетов в будущем, но отметил, что на этом этапе войны приоритетной является другая помощь.

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Тему истребителей для Сил обороны американский лидер затронул в ходе интервью ABC News, посвященному годовщине полномасштабного вторжения России. "Вы не думаете, что им сейчас нужны F-16?" – спросил журналист у президента страны. "Нет, сейчас им не нужны F-16", – ответил Байден.

Глава Соединенных Штатов исключил передачу передовых американских истребителей "на данный момент", а на вопрос, означает ли это "никогда", ответил обтекаемо. Он заявил, что нет никакого способа точно узнать, что потребуется украинской обороне в будущем.

"Нет оснований, на которых, по мнению наших военных сейчас, можно было бы предоставить F-16", – утверждает Байден.

При этом он подчеркнул, что поддержка Америки "не поколеблется" и будет продолжаться "столько, сколько потребуется" для победы над РФ.

"Послушайте, мы отправляем им то, что, по мнению наших опытных военных, необходимо сейчас. Им нужны танки, им нужна артиллерия, им нужна противовоздушная оборона, а также еще одна HIMARS", – объяснил президент Соединенных Штатов.

Напомним: в январе Байден тоже говорил, что F-16 в Украину отправлять пока не будут, хотя президент Владимир Зеленский и официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, заявляли, что вопрос все еще на стадии открытой дискуссии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, но принятие такого решения будет зависеть от договоренностей с союзниками.

– Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич объяснял, что Варшава может предоставить F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

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