'Изменим некоторые кадровые позиции': Зеленский анонсировал трансформацию дипломатического корпуса

Президент Владимир Зеленский анонсировал "укрепление некоторых кадровых позиций". Речь идет о дипломатическом корпусе, а также управлении институциями.

Видео дня

Об этом глава государства заявил в обращении к гражданам, записанном в субботу, 21 июня. Традиционный видеоотчет президента опубликован на YouTube-канале ОП.

По его словам, кадровые перестановки нужны, "чтобы увеличить как украинский потенциал в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости".

"Что касается дипломатического корпуса, то через месяц – в частности, в формате совещания со всеми украинскими послами – мы сделаем выводы по этой трансформации", – запланировал Зеленский.

Он добавил, что о работе наших дипломатов ради достижения наших украинских целей информирование будет практически ежедневным.

"Оборона Украины, защита независимости, укрепление нашего суверенитета – все это сохранение жизни людей. Спасибо всем, кто с Украиной! Абсолютно уверен в украинцах", – такими словами президент закончил свое обращение.

Как ранее писал OBOZ.UA, 21 июня Владимир Зеленский прокомментировал слухи якобы подготовке к увольнению премьера Дениса Шмыгаля. Он опроверг это и заявил: никакого разговора на эту тему между ними не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!