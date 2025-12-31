Избрали четырех независимых членов наблюдательного совета 'Энергоатома': Свириденко рассказала детали

31 декабря Номинационный комитет путем единогласного голосования утвердил четырех независимых членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Еще трех представителей от государства назначат в январе.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что продолжается обновление стратегических предприятий энергетики.

"Сегодня Номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Отбор проведен единогласно. В состав комитета входят представители правительства и независимые наблюдатели — ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен", - написала Свириденко.

В наблюдательный совет утвержден:

Румину Велши – эксперта в сфере ядерной энергетики, которая возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.

Лауру Гарбенчуте-Бакиене – специалиста по финансам и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре, которая работала в PwC (проекты в США, Украине, Литве).

Патрика Фрагмана – бывшего президента и CEO Westinghouse Electric Company. Он имеет более 30 лет опыта как международный управленец в ядерной и энергетической отрасли.

Бриса Буюона – юриста по энергетическому регулированию и корпоративному управлению, который ранее занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

"Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января", – добавила Свириденко.

Она также отметила, что продолжается обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли – в Нафтогазе, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Операторе ГТС, Центрэнерго и тому подобное. Уставы и положения этих компаний приводятся в соответствие с принципами OECD.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября Кабмин досрочно прекратил полномочия всего Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Таким образом власти пытаются сделать "перезапуск компании".

