Из более чем тысячи заявок отобрали 16 кандидатов: Дмитрий Кулеба подвел итоги первого открытого набора послов

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отобрал 16 кандидатов в послы, которые прошли первый в истории открытый набор на эти должности в дипломатические представительства. В общей сложности было проработано 1104 заявок.

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Об этом глава МИД написал на своей странице в Instagram. Министр отметил, что отбор начался в марте 2023 года.

По его словам, заявки подавали представители деловых кругов, ученые, преподаватели, военные, действующие и бывшие дипломаты, адвокаты и правозащитники, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие.

"Из более тысячи заявок мы отобрали 16. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень мощные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что о конкретных кандидатах пока говорить не будет, поскольку они должны пройти остальные стадии процесса.

"Но уже сейчас могу заверить, что это лучшие из лучших, ведь конкурс был, по сути, 69 человек на место. Очень разные люди, но все добились успехов в своих сферах и имеют амбицию и способность быть полезными Украине. Работа посла — профессиональная и ответственная, поэтому и требования так высоки", – написал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба отметил, что осень для Украины будет тяжелой в политическом плане. Наша страна потребует поддержки не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки, но и со всего мира, а количество сторонников переговоров с государством-террористом возрастет.

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