'Из 423 нардепов на фронт ушли двое': Стефанчук рассказал, кто из народных избранников или их детей стал на защиту Украины с оружием

Из 423 народных депутатов только двое демонстрируют свой патриотизм не только в зале Верховной Рады, но и на фронте. Плечом к плечу с Вооруженными силами Украину защищают члены фракции "Голос" Роман Костенко и Роман Лозинский.

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Об этом рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона UA Разом. Других аналогичных случаев среди коллег он не припомнит.

"Важно, что Романы Костенко и Лозинский не только воюют на фронте, но и возвращаются в Киев когда объявляется заседание. То есть успевают выполнять свои обязанности перед украинским народом как на войне, так и в тылу", – указал глава Верховной Рады.

Что касается детей нардепов призывного возраста, то здесь Стефанчук также не смог назвать ни одной фамилии, кто бы защищал Украину от оккупантов непосредственно с оружием. При этом он заметил, что ничего удивительного в этом факте нет.

"Средний возраст депутатов действующего созыва таков, что их дети просто не подлежат мобилизации. Это в большинстве случаев. Однако и про более старшую категорию у меня нет такой информации", – заключил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине назвали условия, при которых чиновники могут покидать страну. Государственные служащие могут выезжать за границу в служебную командировку, на лечение, в случае смерти члена семьи и для посещения детей одиноким отцом.

При этом норма запрета на выезд за границу не несет четкого изложения в отношении депутаток местного самоуправления. Подобный пробел может серьезно заблокировать работу пограничников, а также привести к массовой сдаче мандатов.

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