Выезд за границу: в ВРУ указали на опасный момент для местных советов

Норма запрета на выезд за границу во время войны для чиновников и госслужащих Украины не несет четкого изложения в отношении депутаток местного самоуправления. Подобный пробел может серьезно заблокировать работу пограничников, а также привести к массовой сдаче мандатов.

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Об этом у себя на Facebook написал парламентарий от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин. Он официально обратился к главе Кабинета министром Денису Шмыгалю с просьбой внести ясность в эту часть документа.

"Норма, выписывающая условия пересечения границы женщинами-депутатами местных советов в решении КМУ выписана неясно. Не ясно достаточно быть женщиной, чтобы выезжать заграницу без командировки или для этого должно быть условие посещения детей до 18 лет", – указал нардеп.

Безгин подчеркнул, что сотрудникам Госпогранслужбы придется целиком посвятить свое время выяснению о наличии несовершеннолетних детей у депутаток. Этого решительно нельзя допустить.

"Кроме этой проблемы может возникнуть еще одна: возникнет тенденция составления женщинами-депутатами местных советов мандатов и разрушения системы местного самоуправления в стране", – резюмировал он.

В этом ключе политик обратился к премьер-министру и призвал четко выписать норму в отношении украинок, которые на местном уровне владеют мандатом. Учитывая вышеперечисленные факты, медлить с этой инициативой нельзя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в СНБО приняли указ, согласно которому никто из представителей государственной службы, а также депутатов не может покидать территорию Украины на время действия военного положения. Запрет был одобрен и подписан президентом Зеленским.

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