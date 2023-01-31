В Кабмине назвали условия, при которых чиновники могут уезжать за границу

В Кабинете министров Украины назвали условия, при которых чиновники могут покидать страну. Государственные служащие могут выезжать за границу в служебную командировку, на лечение, в случае смерти члена семьи и для посещения детей одиноким отцом.

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Об этом сообщает Правительственный портал. Условия прописаны в постановлении №69 от 27 января.

Отмечается, что правительство определило, что народные избранники разных уровней, чиновники, работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, органами местного самоуправления, руководители государственных унитарных предприятий, главы и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, главы и члены исполнительных органов государственных хозяйственных обществ вправе пересекать государственную границу. Для этого необходимо решение о служебных командировках.

При этом в отдельных случаях пропуск через государственную границу женщин или мужчин, одиноких родителей, имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), во время их выезда за пределы Украины с целью посещения несовершеннолетних детей, находящихся за границей или для их сопровождения осуществляют уполномоченные лица Госпогранслужбы. Но это возможно только при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Во время военного положения пропуск через границу таких людей для лечения осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в нее, а также письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых такие медучреждения могут принять как пациентов. Выезд таких лиц также разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.

Кроме того, глава ГПСУ может разрешить выезд за границу таким людям в случае смерти там одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Как сообщал OBOZREVATEL, норма запрета на выезд за границу во время войны для чиновников Украины не несет четкого изложения в отношении депутаток местного самоуправления. Подобный пробел может серьезно заблокировать работу пограничников, а также привести к массовой сдаче мандатов.

Также OBOZREVATEL писал, что в СНБО приняли указ, согласно которому никто из представителей государственной службы, а также депутатов не может покидать территорию Украины на время действия военного положения. Запрет был одобрен и подписан президентом.

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