Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины: названа причина

Италия не будет участвовать в новой инициативе США по закупке американского вооружения для нужд Украины. Главная причина – нехватка средств в государственном бюджете.

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Об этом сообщает итальянское издание La Stampa. Правительство в Риме не намерено повторять шаг канцлера Германии Фридриха Мерца, который объявил о закупке зенитных ракетных комплексов Patriot в США с последующей передачей Украине.

По информации источников газеты, главной причиной отказа Италии являются финансовые ограничения. В правительстве признают, что страна не имеет свободного бюджета для осуществления таких масштабных закупок.

Из текущих военных контрактов Италии в США планируется только поставка истребителей F-35 — и то речь идет о старой партии, которая должна поступить в итальянские ВВС не раньше следующего десятилетия.

Несмотря на это, Рим не отказывается от поддержки Украины в целом. Италия уже передавала Киеву современное вооружение и осуществляла гуманитарную помощь, а также готова в дальнейшем помогать в логистике американского оружия – в частности его транспортировке с территории США в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

Рютте подчеркнул, что это "только первая волна" военной помощи Киеву. Кроме того, он отметил, что страны Европы хотят быть частью процесса поставки Украине оружия.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский со своей стороны заявил, что за американское оружие для Украины должны были платить не страны Европы. Его стоимость нужно было покрывать за счет доходов от замороженных активов страны-агрессора РФ.

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