Искусственное поражение Тимошенко во втором туре президентских выборов-2010 стало роковым для Украины

7 февраля – годовщина второго тура президентских выборов 2010 года. Это был выбор между Януковичем и Тимошенко. Массовые фальсификации, которые вырвали победу из рук Тимошенко, лишили Украину шанса стать одной из самых успешных стран Европы и подтолкнули к трагической войне.

На это указывает в своей заметке в Фейсбук политолог Виталий Кулик.

"Спираль украинской истории сделала трагический виток не вперед, а назад", – признает автор.

Он вспоминает, что выборы 2010 года прошли по формуле "победитель получает все", а проигравшего уничтожают. Такой механизм, по словам эксперта, используют до сих пор.

Громкая информационная кампания по дискредитации Тимошенко, массовые фальсификации и поспешно принятые изменения в избирательное законодательство позволили Януковичу одержать победу на выборах, а его правление привело к "фактической потере суверенитета в обмен на кредит в три миллиарда".

Политолог советует начать новый отсчет в истории успешной Украины. Сейчас, по его наблюдениям, снова политики пытаются "подделать правила игры, чтобы получить все и наказать проигравших". Но у украинцев есть шанс сделать выводы из допущенных ошибок и выбрать для Украины новый вектор развития.